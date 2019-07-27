復大女生一腳踏4船　男博士生不堪打擊吞藥自殺

內地著名學府上海復旦大學近日爆出，該校附屬中山醫院的一名李姓醫科女博士生「一腳踏4船」，同時與4男有染，包括一名曾是其導師的陸姓醫學博士。網傳陸男為與李女一起，不惜拋妻棄子，更讓女方署名發表自己多篇醫學文章，誰知李女卻提出分手。陸男抵受不住打擊，吞30顆安眠藥自殺，消息指他被救活過來。



此事近日在網上瘋傳，復旦大學附屬中山醫院宣傳科表示注意到網傳消息，正從各方面了解。至周六（27日），該校透過官方微博發聲明，表示十分重視事件，已要求及會同中山醫院就當事人的師德師風和學風問題啟動調查，並會一查到底，有責必究。而在最先傳出消息的網上討論區，有關事件的發文目前已被刪除。



據了解，32歲的陸男為醫學博士，於復大附屬中山醫院內分泌科擔任研究員，兼任中華醫學會糖尿病學分會青年委員，堪稱國家優秀人才。李女則傳為該院2017年入學的博士研究生，據指與陸男曾是導師與學生關係。



網傳陸男曾發文，為與李女在一起，他「得罪全世界」，為女方傾盡所有，工作上從碩士論文到課堂內容對她加以相助，生活上又送給對方樓、車、衣服、手袋、首飾等禮物。誰知陸男離婚後卻發現李女同時與另3名男子交往，網傳一人是博士院長的學生，另一人是副院長的學生，另一人也同樣是博士。



李女的照片也被曝光，據她的同學指出，李女個性很討人喜歡、很活潑，有網民就揶揄稱「果然是靠實力取得高分」。