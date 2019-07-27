曲靖市公安局前副局長受查　曾為緝毒劇集主角原型

內地持續掃黑除惡。雲南省紀委監委周五（26日）公布，曲靖市公安局前副局長尹大寶，涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。內媒報道，尹大寶2002年曾偵破亞洲第一毒品大案，成為緝毒電視劇主角的原型，如今卻受查。



現年57歲的尹大寶是曲靖羅平縣人，他1982年投身警界，進入當地派出所工作，5年後加入羅平縣公安局緝毒隊，先後擔任科員、副主任科員、大隊長。1999年他出任羅平縣公安局副局長，2003年至2004年先後兼任公安局政委、黨委副書記。



之後他被調任沾益縣公安局，先後任局長、副縣長；2007年調任宣威市公安局長，翌年任副市長；至2013年，任曲靖市公安局副局長，2017年5月卸任，轉任公安局調研員至今。



尹大寶早年偵破一宗跨國毒案，一次過繳獲672.9公斤海洛英，亦曾當過臥底，電視劇《忠魂》中的公安副局長尹坤寶、《緝毒先鋒》的緝毒英雄、《公安局長3》，均是以他及他的緝毒故事改編。其中《緝毒先鋒》講述兩名警察臥底毒販集團內部，最終搗破該團夥。