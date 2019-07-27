13歲女上游泳班溺亡　家屬質疑無救生員當值釀禍

福建漳州市13歲少女娟娟（化名），日前參加休閒中心游泳班時溺水，身體彎曲浸在水中，有同學發現後通知其賴姓母親。游泳班教練等人救起娟娟後不斷急救，惟最終搶救無效死亡。賴母指女兒溺水12分鐘後才被發現，且當時只有教練在場，無救生員前來救援。她要求中心解釋事件。



賴母原住在廈門，因正值暑假，便帶同兒女返回位於南靖縣龍山鎮老家。她見當地某溫泉休閒中心有游泳訓練培訓班，該幫兒女報名參加。游泳班由黃姓及張姓教練授課，事發當日為娟娟第5次上課。



當日娟娟在深水區練習游泳，其同學游到深水區時，見她身體彎曲浸在水中，觸碰她後沒有反應遂離開。惟同學再游到深水區時，發現其姿態不變且毫無反應，隨即通知賴母。張教練等人合力將她救起，不斷施以心肺復甦，惟救護員到場後，終宣告娟娟搶救無效死亡。



該溫泉休閒中心分為溫泉及泳池區，事後已暫停對外營業。培訓班主要教授蛙式和自由式。不過，泳池兩旁並無瞭望台、救生衣、救生圈、急救用品等，淺水區和深水區沒有標明水深，現場更無救生員當值。



休閒中心職員回應稱，中心是私人場所，因個人關係向教練借出游泳池；泳池一向有救生員值班，教練亦是專業的救援人員，但他不清楚事發當日有多少名救生員在場。



警方接報後已派員到場勘察，並取回事發時閉路電視紀錄，具體情況仍有待調查。