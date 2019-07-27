批只顧選舉治水不力　綠營議員告韓國瑜瀆職

台灣的高雄市多區早前因豪雨引發水浸，有該市民進黨議員將矛頭直指市長韓國瑜等官員，周六（27日）前往高雄地檢署按鈴提告，以廢弛職務釀災罪，控告高雄市長韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威。高雄市新聞局反駁稱，被指為水浸元兇的滯洪工程是前任市政府遺留的問題，照道理議員也該追究前任市長陳菊等人。



本月19日高雄市多地因大雨引發水浸，三民區正興里災情尤其嚴重，被指是鄰近的十全滯洪池工程延誤所致。正興里里長沈秀玲批評以韓國瑜為首的市政府治水不力。



民進黨議員何權峰表示，高雄市水利局長李戎威今年4月和5月分別表示，十全滯洪池將於6月完工，即使無法在汛期前完工，但可先滯洪。未料至今該滯洪池連水閘門也未開，不但沒發揮蓄水功能，更造成正興里孝順街一帶水浸慘重。



議員邱俊憲則批評，韓國瑜所領導的高雄市政府在汛期前該準備不足，原因為韓忙着選總統、副市長李四川則忙着接班當市長。



針對被指治水不力，市水利局總工程司梁錦淵解釋，因氣候等不可抗拒因素，造成十全滯洪工程多次延後。水利局將加快速度，期望9月底完工。



針對議員的指控，高雄市政府發聲明表示綠營議員刻意張冠李戴，錯置韓的行程，刻意抹黑，為了政黨利益做騷，高雄市民應予以譴責。