詐騙近10萬人逾185億人民幣　主犯判囚15年

受害人數接近10萬、涉案金額高達185億元（人民幣．下同，約214億港元）的薛秀麗集資詐騙案，周五（26日）在江蘇南京市中級人民法院一審宣判。被告薛秀麗因犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產2000萬元（約2313萬港元）；其被查封、凍結財產，將按比例返還受害人，不足部分由薛繼續退賠。



經法院審理查明，薛秀麗在2013年與劉丹（在逃）、費翔（另案處理）成立南京易乾寧公司後，透過派傳單、媒體賣廣告等虛假宣傳，採用重覆配置轉讓債權列表等欺騙方式，以支付5%至14.9%不等的利息，向公眾非法集資，並在全國各地開設分支擴大集資規模。至2016年4月，共向95067人非法吸金逾185億元。



集資後，薛秀麗把少部分款項用於對外貸款、投資股權基金等經營活動，卻把大部分款項用於兌付前期集資款利息，公司運營成本、個人使用等，最終資金鏈破裂。至2016年4月13日被警方查封後，尚有69561人、合共約92.7億（約107億港元）本金未兌付，薛又未劉丹等人商議，兌付了18.2億（約21億港元）本金。



至2016年8月，薛秀麗利用購買的他國護照潛逃境外。但同年12月14日，她在香港經深圳羅湖口岸回內地自首。



法院認為，薛秀麗以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為構成集資詐騙罪；但根據她在共同犯罪中的地位，及具自首情節，依法可從輕處罰，故作出上述判決。