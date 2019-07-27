氣象台發布「全國熱哭預警地圖」　網民熱爆不敢外出

內地近日遭受熱浪侵襲。中央天氣網周五（26日）發布今年首個「全國熱哭預警地圖」，顯示南北多地氣溫上升，引起網民熱議，紛紛表示「不敢出門了」。



中央氣象台周六（27日）上午6時發布高溫黃色預警，預計當日華北東部和南部、四川盆地中東部等地，最高氣溫達35度，部分地區更高達37至39度，局部地區達40度或以上。未來幾日將持續高溫。



預警地圖則顯示，炎熱級別從低至高為「熱到膨脹」、「熱到扭曲」、「熱到融化」、「熱到蒸發」，展示了周五（26日）至周日（28日）的炎熱程度。其中湖南、重慶、杭州等地，連日來均處於「熱到蒸發」狀態；華北、黃淮一帶，則從「熱到扭曲」上升至「熱到融化」；江南一帶則處於「熱到蒸發」。



惟一眾網民皆認為自己所在地區最炎熱，就此展開討論。有網民表示，「長沙熱哭了﹗這天氣能約出門的都是生死之交」、「廣東水喉一開就是熱水，上廁所如焗桑拿」、「重慶的我痛不欲生」；更有大部分人指出非開冷氣不可，「一離開冷氣就要蒸發了」、「我的命是冷氣給的」。