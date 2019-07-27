美艦穿台海過程曝光︰遭解放軍海空全程監視

中國大陸周三（24日）發布國防白皮書，嚴詞警告「台獨」；美國海軍卻在同日派出導彈巡洋艦安堤坦號通過台灣海峽。台媒周六（27日）首度披露安堤坦號通過台海的過程，指解放軍派出軍艦及戰機，海空監視美艦，並把升空警戒美國MH60直升機逼回台灣中線以東；美艦其後有繞台趨勢，但被解放軍持續跟蹤監視，結果美國往東遠離台灣後，才能掉頭南下。



據報道，美軍巡洋艦安堤坦號通過台灣時，解放軍首次在夜間派出10多架次戰機及無人機，配合海軍軍艦全程監控安堤坦號；期間，美國MH60直升機升空警戒，但隨即被殲11戰機警告，被迫飛到中線以東。隨後又有蘇30戰接替殲11保持空中警戒，翔龍無人機又多次升空監控美軍。在美艦通過台海的9個小時內，解放軍派出10多架次戰機全程監視，被形容為「力度空前」。



報道又引述無線電愛好者透露，他「罕見聽到」解放軍機師以英語警告美軍，「這是中國人民解放軍空軍，美國編號XXX的MH60直升機，你飛行偏離到海峽中線以西，請馬上飛回到海峽中線以東」。



報道又指，安堤坦號周四（25日）清晨通過台海後，未有像以往一樣，向北返回日本橫須賀基地，反而突然轉向東南，有繞台的苗頭。惟解放軍軍艦持續跟蹤監視，多架次戰機亦趕來增援，加上日本自衞隊前來監視的軍艦及P3反潛機，以及台灣的艦機，4方海空力量罕見聚集在台灣東北，形勢極為緊張。



最終，美艦通過那國島附近海域後，向東一直駛出太平洋，遠離台灣後才向南航行，至周四傍晚航行到菲律賓海，再轉向回南海。