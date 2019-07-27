空軍披露殲20新照片　內媒︰已列裝「王海大隊」

繼周三（24日）中國發表國防白皮書，將殲20戰機列入解放軍主戰裝備行列後，中國空軍官方微博《空軍發布》同日亦發布一張殲20戰機照片；可見殲20的編號由以往「78」開頭，變成目前的「62001」，意味着殲20已正式列裝作戰部隊。內媒更透露，首批殲20戰機是列裝在東部戰區的「王海大隊」之中。



自殲20戰機在2011年首飛以來，機身編號經歷多次變化，由試飛階段以「20」開頭的四位數編號，到正式交付空軍部隊後，改為五位數編號，但以「78」開頭，表明殲20裝備在空軍的試訓中心。空軍試訓基地主要負責接裝最新型戰機後，摸索新戰機性能和研究配套戰法，讓其他戰機機師能更快掌握新型戰機。



此次編號為「62001」，表明殲20已裝備在一線作戰部隊上。報道指，獲裝備殲20的正是號稱中國空軍最精銳的「王海大隊」；分析認為，「王海大隊」有望在今年底前全面更換殲20戰；至2020年，中國或擁有不少於60架殲20戰機。



據了解，「王海大隊」前身是抗美援朝時代的中國志願軍空軍第3師9團，當時在第一大隊隊長王海帶領下，先後擊落29架敵機，創下輝煌戰績，先後被空軍授予「硬骨頭六連式的飛行大隊」、「模範飛行大隊」等稱號，並被空軍命名為「王海大隊」。