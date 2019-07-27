25樓掉外賣盒斷正仍拒認　南京女：我減肥無點餐

江蘇南京一名徐姓女子，近日被揭發在所住的25樓單位扔下一袋垃圾。由於袋內放有一張外賣訂單，警方順藤摸瓜找到徐女，惟後者一口拒絕，並稱自己正在減肥，不可能下外賣訂單。警方致電外賣單上的連絡電話，徐女惡行即無所遁形。徐女最終寫下保證書，並支付1樓住戶的玻璃清洗及維修費，雙方達成和解。



涉事屋苑位於南京建鄴區。警方表示，此次已非首次發現有人從高處扔垃圾，「從樓上掉下來3、4次了，都是裝着垃圾的垃圾袋，還有外賣的盒子、礦泉水瓶、煙頭、煙盒、衞生紙…基本上都是早晨6、7點鐘，嘣嘣往下砸！」家住1樓的李先生則表示，其單位搭建了陽光房，屋頂上會經常出現各種垃圾，但很難找到是誰扔；此次清理時終於發現線索，他在一個裝有鴨血粉絲外賣盒的袋子內，發現上述外賣訂單。



李男事後報警，警方根據訂單，很快將目標鎖定25樓的住客、年僅20歲的徐女；不過當警方上門詢問時，徐女表示自己不住在該處，「這是我朋友家，我是過來玩的，也沒有點外賣。」警方其後確認外賣單上的下單電話，發現確是徐女所為，徐女仍繼續狡辯並拒絕承認，「我不知道啊，我這兩天在減肥，天天喝的是水。」



警方事後帶徐女到派出所接受調查，徐女才承認自己不止一次高空拋物，而警方拿到的外賣訂單，是自己用化名所點；又稱自己就在該事件前1天，扔下過幾個礦泉水瓶，「從25樓扔下，礦泉水瓶子已經砸裂開了，可見力量非常大，玻璃都砸了一個小裂縫。」