學區破爛屋門都無　炒家買下加價5成放售

在名校網內的住宅往往是搶手貨，不過廣西南寧市青秀區一間位於學區的矮小瓦屋，佔地僅13平方米（約140呎），而且外觀相當破爛，業主一口價22萬元（人民幣‧下同，約25萬港元）出售，未料在中介掛牌出售翌日，有炒家以23萬元（約27萬港元）買下，然後以35萬元（約40萬港元）放售。



該破瓦屋坐落於青秀區七星路，與相鄰樓房相比，像廢棄雜物房或違建臨時建築；屋頂石棉瓦片殘缺不全，露出幾個大洞；牆上雜草叢生，裏面有很多垃圾。地產經紀陸先生表示，屋主急需錢還債，所以委托經紀賣屋，本月15日早上掛牌出售當天，很多人致電查詢。到翌日早上，房屋已出售。



「這間破瓦房只有一層，掛牌出售前，我們已諮詢相關部門，可以對這間破瓦房進行修繕，但不能重建，也不能加建。」陸先生續指，以當地地價計算，這破瓦房可賣26萬元（約30萬港元），趙女花23萬元買下，「算是值了」。



一名韋姓女居民稱，該瓦屋所處地段很好，算是廣西區重點中學初中部的學區房。惟有內媒指，孩子讀書需父母提供不動產權證書，對房屋面積無約束，但一定要實際居住，才符合讀書條件。若父母提供的不動產權證書內容較特殊，像此瓦屋面積較小，學校會前去家訪，一旦發現無人住或明顯不能住，孩子就不能就讀地段學校。