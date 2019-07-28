官媒指中國仍是發展中國家　批美國狂妄自大

中美將在上海展開貿易談判前夕，美國總統特朗普向世界貿易組織施壓，要求審視中國的發展中國家地位。中國官媒周日（28日）發表評論，指中國仍是世界上最大的發展中國家，批評特朗普發出的備忘錄，字裏行間狂妄自大盡顯無遺，其霸道蠻橫的嘴臉寫滿對正常國際經貿秩序的挑戰和無視。



文章開首就寫道︰「貪婪者始終不會放棄任何一個攫取利益的機會，敲詐者也不會因屢屢失敗而收手。」評論批評美國一些人又玩起威脅施壓的老把戲，從箱底翻出世界貿易組織發展中成員地位問題，形容是「故技重演，不得人心」。



評論又指，誰是世貿組織的發展中國家成員，顯然不應用美國利益來界定，也不可能由美國一些人說了算。文章亦提到，中國已成為貿易大國，但距離貿易強國還有很長路程，亦從未濫用世貿組織發展中國家成員特殊與差別待遇。



文章結尾指，世界人民心中都有一本帳，並呼籲美國一些人「不要打錯了算盤」。文章又直斥備忘錄提到的「90天時限」，不過是欺世者的狂言狂語。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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