警方破跨省網絡製售槍械集團　拘35人繳39槍

重慶市警方上周六（27日）通報，在公安部統一部署下，警方成功搗破一個跨省網絡製販槍械集團，拘捕35名疑犯，繳獲各類槍枝39枝，子彈1500多發、鉛彈2300多發，並摧毀3個製造槍彈工廠。目前，集團主犯余某、張某、楊某等人已被檢察機關批准逮捕，案件正進一步偵辦。



警方介紹，兩江新區警方今年2月發現，一名蔣姓網民試圖向網名「思琪」的余某購買一把步槍，雙方談好以4.5萬元人民幣（約5.2萬港元）成交，並相約在陜西銅川見面交易。警員循線追查發現，余某只是中介人，負責聯繫賣家及尋找買家，再從中牟利，而真正賣家為楊某，而製造者為楊某等人。



經查，警方今年3月28日在福建廈門、陜西銅川、江蘇南京、雲南昆明等地同時收網，將余某、張某等10人拘捕，並繳獲6枝槍，185發子彈，20多件槍枝配件。余某及張某被捕後供稱，他們通過網絡社交平台聯繫槍枝愛好者。余某更強調，大多買家都只是是槍械愛好者，買槍目的多用於收藏和打獵。



主犯落網後，警方順藤摸瓜深入偵查，研判出涉嫌非法買賣製造槍械的疑犯多達30多人，遍布全國20多個省。在公安部統一部署下，警方組織抓捕組分赴20多個省，將全部疑犯緝捕歸案。