獲國民黨提名選總統　韓國瑜：蔡英文執政台灣倒退

台灣的國民黨周日（28日）上午舉行第20屆第3次黨代表大會，正式通過提名高雄市長韓國瑜，代表該黨參選2020年台灣的總統。韓國瑜發表演說，批評民進黨的蔡英文「執政3年，倒退30年」，經濟敗壞，人民痛苦，民主倒退，海峽兩岸陷入戰爭危機，強調台灣需要重整旗鼓，重新開機。



大會於上午9時45分正式開始，首先由吳敦義致詞，台灣的蔡英文總統執政3年多來，台灣不僅極少進步，反而愈來愈倒退，民眾愈來愈無法接受，去年的九合一選舉結果便是最好的證明。



他又指出，蔡英文政府只能對大陸展現口頭上的強硬姿態，對改善兩岸關係沒半點幫助。反之國民黨在處理兩岸關係上確保尊嚴與平衡，而且可以直接與大陸溝通對話，為台灣百姓謀福祉，才真正是負責任的執政黨該做的事。



韓國瑜表示，2020不會是彬彬有禮的君子之爭，將是驚心動魄攸關中華民國存亡的生死大戰。台灣人要抉擇，未來4年是要選擇衝經濟，還是綑綁民主；要選擇兩岸和平，還是台海危機。明年的總統大選，市民選的不是顏色，而是方向。他批評蔡英文過去3年來傷透台灣人的心，他聽到太多基層民眾吶喊，「我們真的受不了。」



韓國瑜又向海外的僑胞發出穿雲箭，特別是美國、日本，號召他們一人一信，寫給僑居地的首相、參議員、眾議員、州長等領袖，揭示蔡英文執政3年，台灣經濟敗壞、人民痛苦的一面。



韓致辭後，便與吳敦義兩人拿鋤頭，象徵鋤破民進黨施政。另所有黨內立委參選人亦陸續上台，手持保齡球，擊倒「綠色球瓶」。



這次黨大會的主題為「革新團結、重返執政」，強調「拚經濟、顧生活」，除了要顧人民的生活，更希望全民支持國民黨勝出來屆總統選舉。出席大會的人士，除了黨主席吳敦義，還有連戰、吳伯雄、朱立倫及洪秀柱等多名前任主席。另前立法院長王金平也有到場，惟未見鴻海集團前董事長郭台銘現身。