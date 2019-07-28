殺人犯逃亡改名換姓　從不出外飲酒怕誤吐身份

因犯搶劫及殺人罪被判死刑的綦姓兄弟，2001年被列為首批公安部督辦網上逃犯。兩人殺死市稅務局局長父子後，由吉林輾轉逃亡到1000公里外的內蒙古，其後在當地落地生根，25年後才落網。據指二人為怕暴露身份，逃亡期間從不在外飲酒，以免酒後失言。



1993年8月3日晚上7時許，綦志華和綦志峰來到時任四平市稅務局局長張某家中，要求到稅務局工作被拒。兩人於是用自製手槍射殺張某及其當時18歲的兒子，再搶走現金6000元（人民幣‧下同，約6940港元）後逃走。



四平市公安機關其後查出，綦姓兄弟另涉2宗槍殺案，一宗發生於1989年8月14日晚，該市一間中學的63歲馬姓看更，以及49歲韓姓教師在值班室內遭槍殺，學校3000元（約3470港元）公款及值3000公斤的糧票被劫去；另一宗案發生於1992年4月3日晚，該市鐵西區45歲黃姓女居民及2名女兒在家中被槍殺。



四平警方其後對綦姓兄弟的關係人進行梳理，並將他們的戶籍照片在公安部系統中進行比對，發現綦志華的比對結果與內蒙古籍居民「秦忠華」存在較多相同點。經研判，警方認定「秦忠華」、「秦忠峰」就是逃犯綦姓兄弟。



2018年8月6日，四平警方在內蒙古呼倫貝爾市鄂倫春旗將秦姓二人逮獲，經現場確認正是逃犯綦志華、綦志峰。據指二人多年不與四平的家人聯繫，目的是「漂白身份」。綦志峰2016年於當地結婚，並於2017年誕下一子。