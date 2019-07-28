偽造留學生簽證文件賺錢　美國華裔女被捕

美國一名中國女子涉嫌利用名下公司向數千名外國學生提供虛假文件，讓他們申請留美簽證，從中賺取200萬美元（約1564萬港元）。女子的顧客大部分是中國留學生，他們會利用假文件申請簽證，以於畢業後繼續留美。女子早前於加州被捕，現時在伊利諾伊州被控串謀及欺詐，提供虛假的就業紀錄、財務報表及稅務文件。



美媒引述聯邦起訴書，披露涉案女子是30歲、來自北京的黃薇雲（Weiyun Huang，音譯），她名下公司「Findream LLC」的網站稱，公司是一間IT諮詢公司，提供培訓、網絡開發、數據分析、諮詢等服務。但聯邦調查局（FBI）相信公司和業務是騙局，根本沒有正式員工，網站上的員工照片都是互聯網複製。



根據美國移民局紀錄，Findream聲稱近年僱用逾2600名外國學生，大部分是中國籍。起訴書指，黃薇雲在多個求職網站宣傳其「服務」，包括一個名為「中國人找工作」（chineselookingforjob.com）的網站，她多年來利用其公司從製造假簽證賺錢。文件續指，「中國人找工作」目的就是為持有F-1簽證，而想通過申請「選擇性實習訓練」項目獲得簽證，繼續留在美國的中國公民提供虛假受僱證明。據悉，大部分購買虛假文件的學生都是來自芝加哥一間大學。



持F1簽證的留美學生，若在學習領域的相關工種受僱，畢業後可留在美國一段時間。若具備科學及技術方面的技能，可以申請H-1B簽證，得以待在美國更長時間。法庭文件顯示，美國國安部門去年更曾拘捕黃薇雲其中一名顧客，指控他為中國間諜。