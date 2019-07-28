代安排赴港接種疫苗　保險經紀「增值服務」吸客

香港衞生署日前公布從加維醫務及疫苗中心（下稱加維），檢獲懷疑冒牌子宮頸癌（HPV）九價疫苗，化驗顯示樣本中不含HPV疫苗成分。內地媒體近日揭露，加維曾與香港一些保險經紀合作，安排內地客到港接種疫苗。



化名劉黛的內地女子受訪時指，經朋友聯絡內地的中介預約，今年4月23日在加維接種了第一針HPV九價疫苗。冒牌疫苗事件爆出後，她得悉該名中介上線還有一名保險經紀，與加維簽署了合作協議。根據協議，加維需提供疫苗、接種場地、合資格醫護人員，替該經紀的客戶完成接種3針疫苗的服務，並承諾疫苗均由美國默沙東藥廠香港分公司批出。



從劉黛提供的聊天紀錄所見，該經紀表示知道有部分診所替客人打水貨針，由於很多保險客戶有需求，經再三向加維確認的情況下，才敢為客戶預約，誰知「簽了合同都出事」。



內媒又訪問另一名在香港保險經紀，他稱購買保險的客戶中，「7、8個中就有一人有預約（接種疫苗）需求」。他亦指，自己替客戶預約都是直接聯絡正規持牌診所或醫院，強調沒有從中抽佣。



另一名在某跨國保險公司上海總部就職的資深保險從業員稱，香港的保險經紀從保單中獲取的佣金最高可達100%，一些經紀為擴充客源，會將預約HPV疫苗當作增值服務。但由於客戶不會跟保險經紀另訂一份關於HPV的合同，一旦疫苗渠道出了問題，保險公司或經紀不會負責。有香港保險業界人士則指，保險經紀兼職當疫苗中介，香港保險業守則中並不允許。