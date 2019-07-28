國安人員走私煙案發酵　華航：2006年至今共售4.19萬條煙

台灣的國安特勤人員涉嫌利用總統出訪，走私上萬條未完稅香煙一事持續發酵。中華航空公司繼日前開記者會向公眾道歉，連日來配合交通部調查，提供以往總統外訪班機的免稅煙銷量數據。周日（28日）華航再公布，2006年至今的24次總統專機出訪任務，共銷售了4.1904萬條免稅煙。台北市長柯文哲就表示，走私案查下去，相信牽連甚廣。



華航上周向交通部交出涉及前任總統於2013年外訪的班機資料，又將2名高層員工調離主管職。據了解，華航較早前公布前任總統2015年外訪時的煙草銷售數據遭刪除，華航認為案情不單純，將一併調查。



華航周日公布了2006年至2013年的新數據，指這段期間的14次總統專機服務，共銷售5887條香煙。另查到2015年還有兩次專機服務，銷售了896條香煙。而上周公布的2014年至2019年專機服務，共銷售了3.5121萬條香煙。



而柯文哲周日到雲林參拜媽祖時被問到，對台灣的蔡英文總統就走私煙事件首次道歉有何看法，他表示走私香煙是歷史問題，蔡英文上任3年以來都不處理，現在恐怕一時間無法解決。他又質疑，要多少人才會買上萬條香煙，假如一真查辦下去，「國安局或侍衞室至少一半的人都不見了」。