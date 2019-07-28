省人大常委會副主任李平辭職　妻涉違規轉為事業編制

內地官媒周日（28日）報道，安徽阜陽市前市委書記李平被免職1個多月後,，有關當局上周五（26日）通過接受李平辭去安徽省十三屆人大常委會副主任職務的請求。有內媒稱，李平的妻子儲X芳在2008年調入潛山縣水利局時，涉嫌違規變更身份為事業單位編制人員；今年初，李平因此事做了內部檢討。



據悉，李平成為公開報道中首位因扶貧領域形式主義、官僚主義問題辭職的副省級官員。早在6月11日，李平已被免去阜陽市委書記職務，此後李平已不再以該職務出席或參加安徽省人大的任何公務活動。6月下旬，各地省、市、縣三級黨委發相關通報，稱李平事件已不再限於安徽一省，相關教訓警示被更大範圍通報。



有內媒報道，6月11日，安徽省委在阜陽組織召開警示教育座談會，省委書記李錦斌作出批示，稱以阜陽脫貧攻堅中形式主義、官僚主義等突出問題，作為反面教材開展警示教育。該內媒又引述安徽政界多名人士言論，稱李平涉及的形式主義、官僚主義問題，主要包括同意編發個人文稿、「刷白牆」事件、堆盆景式扶貧、城市建設搞面子工程、五大專項行動急於求成等。



據悉「刷白牆」事件此前曾被官方通報。事緣2019年2月，安徽省委辦公廳下發通知，對該鄉「刷白牆」、「一白遮百醜」等問題通報批評。有報道提到，阜南縣郜台鄉在近3個月內，組織對一些村刷白牆，刷牆面積數十萬平方米，花費資金300餘萬元（人民幣‧下同，約347萬港元）。據悉李平因涉及上述問題，受到黨內嚴重警告、政務記大過處分，並按程序相繼被免去、辭去有關職務。



公開資料顯示，現年57歲的李平原籍安徽潛山， 2008年5月前一直在其家鄉安慶市域工作，先後任懷寧縣委書記、縣人大常委會主任，樅陽縣委書記、縣人大常委會主任等職務，並晉升為安慶市委常委。2008年5月，李平調任阜陽任市委常委、副市長；2013年4月任阜陽市長；2016年11月，李平任阜陽市委書記、阜陽合肥現代產業園區黨工委第一書記，並於2018年1月當選安徽省人大常委會副主任。