稱台受到陸軍演壓力　陸媒：中央一聲可解放台灣

解放軍日前發公告，稱近日將於東南沿海等海空域展開軍演，外界認為有向台灣和美國警告的意味。有官方背景的陸媒周日（28日）發文，稱「只要中央一聲令下，直接就可以開始解放台灣的軍事行動」；又稱台灣軍方感受到此次解放軍演習的壓力。



該篇名為《解放軍台海軍演調動對台一線部隊 台軍進入緊急狀態》的文章稱，「解放軍在東南沿海舉行大規模軍事演習的迹象陸續出現，從網上零星出現的社交媒體照片和相關零散信息，我們不難看出這是一場涉及多個戰區，多個陸軍集團軍、戰區空軍和艦隊的大規模聯合戰役登陸演習。」



文章又稱，解放軍很可能在此次軍演中，展開反艦彈道導彈演習，並會針對台海戰爭展開相關電子作戰演練措施，「解放軍對台用兵第一波登陸的部隊都出現調動迹象，解放軍對台用兵可不用像美國在中東用兵一樣，要花半年時間到處調動部隊。」



文章續表示，台灣當局感受到一定壓力，「據悉，截至27日，也就是本周六，台灣已經開始發布『教召令』，動員全台『役男』，準備事情不妙時設置『人肉沙包地帶』。」該文補充，「現在，台6軍團和10軍團主力部隊正因為台軍進行編制調整，實際上指揮系統處於癱瘓狀態」；又稱「目前東​​亞地區美軍沒有可用的航空母艦或兩棲攻擊艦，換句話來說，如果攻台，解放軍將獲得48小時的美軍無法進行有力干涉的窗口。」



文章最後提到，目前受中美貿易戰等因素影響，陸方現階段若貿然攻台，「這對於世界經濟來說將是一場災難，其結果將完全不可預料。」；又認為「2020年可能是比現在更合適的時機，以目前中美貿易戰的進展情況，到明年這個時候，或許是比現在更合適的一個時機。」