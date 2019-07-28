為涉黑人員當「保護傘」　綏化兩幹部主動投案遭處分

內地官場繼續掃黑除惡行動。黑龍江綏化市紀委監委網站上周五（26日）發通報，慶安縣人大常委會黨組成員、副主任司丙文和慶安縣公安局副局長、主任科員尚滿，涉嫌為涉黑人員充當「保護傘」；由於兩人主動投案，受減輕處理，被給予黨內嚴重警告、記大過處分。



通報稱，司丙文身為黨員領導幹部，為涉黑人員充當「保護傘」，收受涉黑人員禮品和禮金，向涉黑人員優惠購買房屋和索要砂石，已構成違反中央八項規定精神、違反廉潔紀律行為；違反規定從事營利性活動；不認真、不正確履行職責，對涉黑人員非法採砂行為未要求相關部門制止，已構成違反工作紀律行為。



通報續稱，尚滿身為黨員領導幹部，為涉黑人員充當「保護傘」，收受涉黑人員禮品；不認真、不正確履行工作職責，在轄區內多次發生賭博違法犯罪活動的情況下未能及時查處，違反工作紀律行為；徇私情違規為涉黑人員違法行為說情和參與賭博。



2019年6月23日，司丙文到中央掃黑除惡第14督導組綏化下沉小組駐地主動投案、如實交代組織尚未掌握的違紀違法事實，按照相關法規，符合減輕情節，給予司丙文黨內嚴重警告、記大過處分。6月25日，尚滿到中央掃黑除惡第14督導組綏化下沉小組駐地主動投案、如實交代違紀違法事實，符合減輕情節，給予尚滿黨內嚴重警告、記大過處分。