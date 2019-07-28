省審計廳揭逾百項問題　茅台：安排部署整改

長期以「國酒」自居的貴州茅台，近年屢被揭發醜聞。茅台集團上周五（26日）發通報，稱該公司上周四（25日）召開會議，席間通報貴州省審計廳審計揭露相關問題的報告，顯示茅台集團、茅台酒股份公司2013年至2017年間，在資產、負債、損益等層面出現100多項問題；同時安排部署整改落實工作。



茅台集團上周五召開審計揭露問題整改工作部署會，會上通報貴州省審計廳審計揭露問題情況，並安排部署揭露問題的整改落實工作。據悉，經貴州省政府批准，貴州省審計廳派出審計組對茅台集團、茅台酒股份公司，在上述年期的資產、負債、損益情況作出審計。



據悉，有關當局又延伸審計有關子公司和重要事項； 7月1日，省審計廳發布了《2013年至2017年度資產、負債、損益情況審計報告》，揭露了茅台集團及股份公司共7個方面，出現了上述多項的問題。



公開資料顯示，早在今年5月，茅台集團、貴州茅台前董事長袁仁國，已被指「大搞家族式腐敗」，有關當局更將他雙開，袁亦被貴陽市中級人民法院提公訴。此外，茅台集團電子商務股份有限公司前董事長、法人代表聶永，5月也涉嫌受賄罪被捕。