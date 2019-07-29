內地代寫論文有價有市　900人民幣可成交

撰寫畢業論文幾乎是大學生必經一環，內地媒體近日披露，代寫論文已成相當成熟的產業鏈，有網站公然提供這類服務，僅付900元（人民幣‧下同，約1030港元），就有數十個「寫手」代勞撰寫論文，包括大學教師在內。惟內地法律未有明文禁止代寫論文，而且即使這類網站被註銷後，只要重新注冊，就能捲土重來。



報道以一個名為「論文代寫網」的網站為例，該網站提供代寫畢業論文之餘，甚至可代寫和代發期刊論文，包括普通和核心期刊，後者價格達5、6萬元（約6至7萬港元）。而在微博輸入「代寫論文」，雖然不能直接找到相關內容，但有相關用戶提供代寫論文服務。



亦有網民在討論區透露，代寫論文網站的團隊專業，成稿可能由幾個，甚至數十個成員共同撰寫。另有內媒暗訪發現，代寫隊伍不乏大學教師。



但另一方面，從事代寫亦不需任何門檻，令論文的質素參差。有些網站直接將他人的論文「搬字過紙」，一旦論文無法通過抄襲檢查，顧客將論文交回網站並要求修改，需要加非常高的價格。更大風險是，網站掌握了顧客的個人資料，隨時能將其找人代寫論文一事公開。