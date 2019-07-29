公安局廁所開骨場？官方︰當事人虛構經營地址

福建晉江市一洗浴服務中心營業執照顯示，其經營場所位於晉江市公安局廁所。晉江市市場監督管理局相關負責人上周六（27日）表示，經核查，發現是當事人在進行智能登記時虛構經營地址，其行為構成提交虛假材料騙取註冊登記，目前已對此立案。



網傳圖片顯示，這家晉江市青陽卓江山洗浴服務中心，營業執照顯示「經營者」為卓江山，成立日期2019年7月10日，「經營範圍」包括洗浴和保健養生服務。經營場所地址為「福建省晉江市和平中路1號晉江市公安局廁所」。



事件曝光後，引起官民嘩然。晉江市市場監督管理局負責人連忙解釋，指該名經營者日前通過「個體工商戶全程智能化登記系統（下簡稱智能登記系統）」，將涉該市某政府機關相關地址，自助申請為私人經營場所。其行為構成提交虛假材料騙取註冊登記，該局予以立案限制其辦理工商登記業務。



該負責人續稱，智能登記系統採用微信申請、直接登記、自動審核、自助打印執照模式運作，全程無需人手介入，出發點是便利辦事群眾，目前尚處於試點運行階段，未來將呈請上級技術部門完善系統。該名負責人的言論，已間接承認該項智能化登記系統存在漏洞，任何人用未經證實資料可打印成官方認為的營業執照。官方在「公安局廁所開骨場」事件後，才填塞有關漏洞。