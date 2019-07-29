老婦口鼻封膠紙命喪廁所　鄰居涉殺人判死緩上訴鳴冤

山西臨汾霍州市男子李朋，被控3年前竄入82歲女鄰居程全英家中，用透明膠紙纏繞其口鼻，將她頭下腳上倒插在蹲廁裏，致其窒息死亡。山西臨汾中院上月一審，以故意殺人罪判李朋死刑，緩期二年執行，並限制減刑。惟李當庭要求上訴，並在上訴狀寫道︰「我發誓，我沒有殺人，我冤枉。」



案發於2016年8月19日晚上，程全英的兒子薛文虎回到家裏，在廁所發現母親死亡後。薛文虎認定其母是李朋所殺，又向警方供述，當晚約11時走到家門口時，看到一個黑影一閃而過，消失在鄰居李朋家的大門旁。



警方調查發現，案發前兩個月，這兩家人有過節，薛文虎在家門前堆放柴禾，刮花李朋的汽車，兩人打架，從此兩家結下恩怨。後來兩家為此發生過兩次衝突，警方三度對雙方進行調解，而最後一次正是案發當天早上，警員上門到李朋家調解。



這宗案件由偵查、審查、起訴到判刑，足足花了近3年時間。期間，霍州市檢察院曾兩度不批准逮捕，臨汾市檢察院亦由2017年3月到去年9月，4度將該案退回補充偵查。直到今年1月，案件才在法院開審，上月作出判刑。



一審法院的判決書指，從作案動機而言，兩家人因鄰里糾紛積怨已深。最重要的是，從李朋雙手指甲檢出程婦的DNA。李朋雖辯稱，案發當晚薛文虎發現母親死後，曾與他理論並發生打鬥，而李是從薛文虎身上沾染到程文英的DNA，惟未被法院採信。



李朋始終否認殺人，並提供案發當日的手機使用紀錄，試圖證明自己在案發時一直在家中玩手機遊戲、瀏覽短片，無作案時間。李朋同事劉莉、朋友段豪斌、父母等人的證言，亦與李朋的供述相印證。但法院亦不予採信。