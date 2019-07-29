殺鄰居案疑點重重　案發現場無被告指紋痕迹

山西男子李朋被控殺死鄰居程全英，上月一審被法院判處死緩，但他堅持清白提出上訴。內地媒體報道，在案發現場，警方無提取到李朋的任何指紋痕迹。而李的二審律師殷清利亦指本案既無目擊證人，亦無有效證據線索，唯一的客觀證據、從李指甲檢出的被害人DNA亦有排除性，認為本案證據不足，不能認定李朋有罪。



殷清利指，一審法院認定李「竄至被害人家中」，但究竟是如何進入，被害人家門上是否有李的指紋痕迹，都未能解答。法院則認為，雖然案發現場被破壞，但李朋知道程家電閘被關的細節，證明他是親歷者。



此外，一審法院認定，程全英口鼻部的透明膠紙，與李朋家中的透明膠紙成分完全相同。殷清利對此表示，成分相同只能證明兩種膠帶是同一型號，並不能證明就是同一個。



至於本案的唯一客觀證據，從李朋的雙手指甲中檢出程的DNA。據案件資料顯示，除指甲擦拭物外，警方並未在李朋的衣物、鞋襪處提取到被害人DNA。同時，案發後偵查人員對李朋、薛文虎十指指甲擦拭物的提取時間，並不在同一天內完成。對於這個疑問，警方和法院未就此回應，李朋及其辯護人質疑，之所以未從薛提取到被害人DNA，或許是因案發過了兩日後，薛文虎指甲的DNA已污染和變化。