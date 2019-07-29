警破非法採沙案涉2億人民幣　12保護傘被查

湖北省荊州市警方早前成功偵破一宗非法採沙案，摧毀一個串起長江沿線多省份上下游的龐大犯罪集團。案件涉及金額近2億元人民幣（約2.3億港元），涉案人員700多名、涉案船隻近500艘。另同案有相關主管部門人員涉當犯罪集團「保護傘」被查。



2018年5月，荊州警方開展「清江行動」時，發現彌市鎮虎渡河水域停泊了盜採沙石的接駁船。經查，該接駁船幕後老闆包括陳某等人，該犯罪團夥共擁有10多艘「隱形」吸沙船。這船日間與一般船隻無異，但晚上便會在船的兩旁安裝粗管吸沙。同年11月19日，民警於現場將陳某等12名主要疑犯逮獲，並扣押了船3艘、江沙6000噸。



警方之後根據陳某團夥的資金線索，成功查出盤踞在重慶、湖南、襄陽宜城、潛江等地的非法採沙犯罪團夥共5個。各個團夥內部分工明確、自成體系，形成「改裝、盜採、運輸、銷售」的利益鏈，經歷1年時間集中偵辦，荊州警方成立的專案組已將全部團夥瓦解。



經審訊，各犯罪團夥自2017年起，在未取得河道採沙許可證的前提下，在長江荊州區段、湖南洞庭湖、漢江襄陽宜城段、沅江等水域非法盜採沙石1500多萬噸，相當於湖北省2年多的限採量。盜採的沙石除內銷湖北，還外銷全國29個市。



案中盜採點歸屬地行業相關主管部門人員，因受暴利誘惑，不但未履行巡查監管職責，為盜採分子「開綠燈」，甚至直接參與盜採沙石利潤分成。目前，荊州警方已向紀委監委移送保護傘線索12條、調查12人。