新車落地即發現故障　車行拒賠：會做壞行規

內地人王先生上月在瀋陽花80多萬（人民幣‧下同，約92.5萬港元）購買了一輛路虎（即Land Rover）越野車，誰知取車當天車輛便出現故障。王先生要求車行賠償，但車行僅稱可以免費維修，卻拒絕賠償，指會攪亂整個行業。王指事件至今拖了超過一個月，他將繼續維權。



據王先生表示，取車當天發現錶板上一個故障指示燈亮起，於是前往朋友開的汽車維修店檢查，發現是加熱型氧氣感測器故障。他之後將車開回4S店（集汽車銷售、零部件、售後服務及訊息反饋為一體的車行），檢測的結果相同。這時該店的售後服務經理跟王先生交涉，指可能是他開車前往加油時將車弄壞，但王指出，取車當天，有該店工作人員陪他前往加油，現在4S店卻推卸責任。



該名經理又稱，氧氣感測器是一個監測排放的裝置，如果汽油有問題，燃燒後排出經感測會以燈號顯示，但不會影響車的引擎，又強調王男的車享受有3年10萬公里的保用服務，因此毋須太擔心。



但王先生認為，新車剛落地就出問題不能接受，於是要求賠償5000元（約5800港元），另就故障作出交代。但經理拒絕，並指假如這樣一個氧感測器有問題車行便作出額外補償，這個行業便不能做下去了。該經理又表示，可跟廠家申請現金券之類的其他補償，但無法作出現金賠償。