中美多項分歧未解　貿易談判或互釋善意

中美第12輪貿易談判將於周二至周三（30至31日）在上海舉行，這是雙方自5月華盛頓談判觸礁以來首次正式會面。外媒報道指，雙方在撤銷關稅、保護知識產權及結構性改革等關鍵議題上仍未縮窄分歧。預料本輪談判不會取得突破，雙方或互釋善意。中方擬增購美國農產品及貨物，美方則允許向中國科技巨企華為供應零件。



美方代表團由財政部部長姆紐欽、貿易代表萊蒂澤率領，中方代表團則以國務院副總總理劉鶴為首，被視為強硬派的商務部部長鍾山亦會出席。英媒引述中方消息人士指，北京反對分階段撤銷關稅，要求華府一併取消所有關稅，作為達成貿易協議其中一項條件，但美方官員視關稅為執行協議的籌碼。



此外，中方亦堅持認為，購買美國商品的協議應處於合理水平，而且協議是平等及尊重中國主權。美國談判代表則要求中國修改法律，確認保障美國企業的知識產權，但中國堅決拒絕。有消息人士稱，中方可能以國務院發出指示的方式，來滿足美方對保護知識產權的要求。



美國國家經濟委員會主席庫德洛上周五（26日）表示，預計本輪談判不會達成重大協議，雙方將試圖重啟談判，並回復到5月談判觸礁前的水平。庫德洛希望中國釋出善意，透過大規模購買美國農產品，協助達成貿易平衡。



中國官媒周日（28日）評論指，中國購買美國農產品是善意亦是杠桿，一旦未來談判無成果，中方不再購買，只賣了一季收成農產品的美國農民將更難受。文章指，只要雙方在相互尊重的基礎上釋出善意，相向而行，最終沒有克服不了的分歧。



《華爾街日報》報道指，中美華盛頓談判觸礁原因是美方堅持中方立法保護知識產權，並放棄補貼國有企業；中方則要求美方取消所有關稅，否則不會達成貿易協議。



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