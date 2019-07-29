女星黃奕前夫黃毅清　涉造謠指警當保護傘被拘留

上海市虹口警方周日（28日）通報，網民「@andyHYQ替身」因在微博多次發貼造謠，稱上海經濟犯罪偵查部門警員充當著名喜劇演員周立波的「保護傘」，被警方以尋釁滋事行政拘留。該局周一（29日）再通報，被行拘5天的34歲黃某清因腳部有骨折，要進行手術，因此決定暫停拘留。



通報稱，黃某清因與周某某、胡某長期存在私人恩怨糾葛，為發洩私憤，故意編造杜撰和發布相關貼文；其中所謂「和胡某有關係的上海經偵警員的名字」純屬子虛烏有。黃某清對自己的違法行為供認不諱，並深表後悔。



通報中以「黃某清」、「周某某」及「周某」交待，但內地媒體指出，前者便是經常在網絡發文、內地女星黃奕的前夫黃毅清，而後兩者則是周立波及其妻胡潔。報道稱，在警方發布通布前，「@andyHYQ替身」已通過微博帳號發貼致歉。



在道歉聲明中，該網民承認上周五（26日）至上周六（27日），在個人微博帳號發布了多次涉及周立波、胡潔和上海經偵部門的不實貼文，「其實這些內容是我編造杜撰的，沒有任何事實依據」；他又解釋之所以虛構與胡潔有關係的警員名字，是為了增加可信度，並承認發布相關內容是因為與周立波存在個人恩怨，「相通過網上發貼發洩私憤」，最後以「黃毅清」署名。