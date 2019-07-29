或當韓國瑜副手　王金平：目前希望國民黨團結

國民黨正式提名高雄市長韓國瑜參選2020年台灣的總統大選，前立法院長王金平亦有出席。對於是否會繼續參選，或答應擔任韓的副手，他周一（29日）出席公開活動時回應，目前主要是希望國民黨團結。



針對國安局人員走私香煙案，王金平指事件牽涉香煙價格、經費負擔等問題，當局一定會積極處理，查明事實。



韓國瑜周日演說時再批評民進黨執政令台經濟敗壞，海峽兩岸陷入戰爭危機，強調台灣要重整旗鼓。他又向海外僑胞發出穿雲箭，號召他們寫信給僑居地的首相、參議員、眾議員等領袖，說明台經濟及民眾狀況。



民進黨發言人李問周一表示，韓擔任高雄市長不足一年，未有做好市政就參選，直指他背棄高雄市民，將高雄當作政治跳板。他強調，韓國瑜既已正式獲提名為總統候選人，就必須向台灣民眾說明其與大陸的關係及立場。



高雄近來連日暴雨，市內嚴重水浸，惟韓國瑜缺席該市豪雨工作會議，民進黨的行政院副院長陳其邁就南下勒災，有網民要求韓辭職。陳其邁周一到高雄鳳山視察河道工程時稱，韓國瑜與其「仰頭射穿雲箭爭逐總統大位」，不如先將市政建設做好，解決民眾困難。