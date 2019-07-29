回應美方促WTO改規則　華外交部：做人不能太美國

美國總統特朗普要求世界貿易組織（WTO），不再容許中國大陸及港澳以發展中經濟體名義，獲得不公平的貿易待遇，否則或單方面採取行動。中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會時稱，美方表態進一步暴露其任性、狂妄和自私自利的表現，與世界第一大國地位不匹配；又稱「做人不能太美國」，希望美方能深刻反省。



華春瑩稱，WTO不是任何一個國家或少數幾個國家所有，是要尊重全體成員的普遍意願。；特殊與差別待遇是WTO的核心價值，以及基本原則的重要體現；又稱大多數WTO成員都主張，無論WTO如何改革，須維護相關核心價值和基本原則。她認為，美方曾在WTO先後提交過兩份類似提案，每次都是碰一鼻子的灰，強調美方應有自知之明，清楚相關主張不得人心。



華續指，誰是WTO的發展中成員，按甚麼標準、依甚麼程序來確立，應由廣大的WTO成員協商確立，特別是要尊重廣大發展中國家的意見；又指美方聲稱強調公平，但美過單方面、片面誇大發展中成員的發展水平，已多次遭到大多數發展中成員的反對。



華又表示，作為世界上最大的發展中國家，中國堅持發展中國家的定位，不是迴避應盡的國際責任，而是在主張發展中國家的基本權利，也是在維護國際公平正義；中國將在WTO談判中，繼續做出與自身能力和發展水平相應的貢獻，也將一如既往幫助其他發展中成員，實現共同發展、為維護多邊貿易體制、推動WTO改革朝正確方向發展貢獻力量。



另針對上周五至少50個國家常駐日內瓦大使聯署致函聯合國，支持中國在涉及新疆問題上的立場一事，華春瑩回應，部分上述國家認為新疆設立教培中心等反恐措施，有效保障基本人權；又稱部分指摘中國新疆政策的國家，屬西方發達國家，並無發展中國家在內；認為在涉疆問題上孰真孰假，誰在正義和正確的一邊，是一目了然。