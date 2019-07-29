趣聞：花10萬人仔求見「美女」主播　真相竟係咁

內地直播平台「鬥魚」一名聲優女主播，由於聲線甜美，平時直播都用圖片遮擋真面目，加上她在社交網發放的照片，均顯示她是長相十分甜美的少女，因而令她擁有5萬多名支持者。不過近日她做直播節目時，原本用來遮擋的圖片突然消失，畫面中顯示一名皮膚黝黑的58歲中年女士，令一眾網民為之驚嚇，大呼受騙。



該位網名叫「喬碧蘿殿下」的女主播，為了增加神秘感，平時作直播均用動漫圖像遮臉，就單靠其甜美聲音，已吸引了逾萬支持者追捧，更有男網民一口氣豪花10萬元人民幣（約11.6萬港元）向她贈送禮物，討她的歡心之餘，更希望和女主播見上一面。



及至上周四（25日），她與一眾網民做直播節目時，聲稱其帳戶只要有10萬訂閱，她就會正式露臉。詎料直播途中，相關軟件突然出錯，作為遮擋之用的動漫圖像憑空消失，她的真實容貌亦隨之曝光。一眾網民得悉真相後均表失望，上述該名為她揮金如土的忠實支持者，更憤而銷號以示不滿。有人事後追問「喬碧蘿殿下」的真實年齡，女主播無奈之下，就坦言自己「58歲大媽，身份證上是58歲的。」