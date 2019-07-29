冒仿網警發表辱華言論　男子涉尋釁滋事被刑拘

江蘇南京、遼寧大連、安徽淮南、湖北武漢、湖北宜昌、安徽宿松等6地警方，周日（28日）分別通報拘捕多名「精日」分子，以及為「精日」群體提供服務的人員。其中南京市公安局建鄴分局通報，一名戴姓網民假冒網警公開發表反動「精日」言論，引起廣大網民強烈譴責。警方調查後，早前以涉嫌尋釁滋事對戴某作出刑事拘留。



經查，20歲的戴某受到境外反華「精日」勢力教唆，自去年以來惡意盜用近百個微博帳號，長期在死聯網發布「日軍侵華是出於和平目的」、「南京事件是虛構的，你們紀念館應當立刻關閉」等謠言和有害訊息，蠱惑不明真相的青少年加入「精日」反動組織。



戴某同時利用日本軍國主義思想，對境內青少年進行「洗腦」，讓他們成為「精日」勢力的重要骨幹，並仿冒「綿陽網警巡查執法」等微博帳號發表「反華」、「辱華」言論，嚴重影響社會秩序穩定，行為性質極其惡劣。



另大連市沙河口公安分局同日發布消息，警方發現有人在境內外網站大肆散布「反華」、「辱華」漫畫作品，持續抹黑國家形象的「精日」言論，隨後拘手一名從境外回國的36歲盧姓男子。



經查盧某境外「精日」分子影響，持續利用境外網絡散布相關言論，自去年1月開始，夥同22歲張姓女子，共同炮製「辱華」、「仇華」等系列漫華，並在網絡平台炒作。目前，張女與盧某年先後被警方刑事拘留。