贛州首現亞洲暴龍足迹　專家：助研究白堊紀最末期

江西贛州市日前發現一巨大的恐龍足迹，多名學者周一（29日）在國內權威學術期刊《科學通報》（Science Bulletin）上發文，指該發現料對研究中國白堊紀最末期的恐龍動物群分布與演化，有着重要意義。據悉是次發現是中國乃至亞洲首次發現暴龍類的足迹。



有份參與研究的中國地質大學（北京）邢立達副教授表示，暴龍類足迹稀少，目前主要分布在美國多個州份。而中國大多數恐龍足迹多與侏羅紀和白堊紀早期有關，惟後者晚期記錄甚少，「更別說位於食物鏈最頂端的暴龍類的足迹了。」



是次足迹是由當地施工隊在修路期間發現，其後幾經波折，轉至贛州民間。邢立達表示，足迹爪痕尖銳，蹠趾墊發達，表明恐龍腳部穩固，在發達的腳趾頭存有一小型及凸起部位，相信是大拇趾的痕迹，足以表明於美國當地發現的暴龍足迹非常相似。



有專家推斷，認為該足迹的暴龍體長可達7.5米，與贛州本地發現的虔州龍體長相似，後者長約7.5至9米，而兩者的發現地相距只差33公里。邢立達強調，從活動範圍看，本次發現的暴龍足迹非常可能是虔州龍留下的。目前，這個恐龍足迹館藏於福建南安市的英良世界石材自然歷史博物館。