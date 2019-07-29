涉嚴重違紀違法　桂林市政協副主席鄒長新遭雙開

廣西壯族自治區紀委監委周一（29日）通報，桂林市政協黨組副書記、副主席鄒長新嚴重違紀違法，被當局予以雙開（開除黨籍及公職），收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。另廣西黨委網絡安全和信息化委員會辦公室原副主任黃振東，亦因嚴重違紀違法被雙開。



通報稱，經查，鄒長新涉違規收受禮金；違反組織紀律，在組織對其函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，違規從事營利活動；利用職務上的便利，接受請託為他人謀取利益並收受巨額財物涉嫌受賄犯罪。鄒長新身為黨員領導幹部和公職人員，大搞權錢交易和利益輸送，違紀性質惡劣。



公開資料顯示，現年60歲的鄒長新原籍廣西興安，1993年起先後擔任廣西龍勝縣委辦公室主任、縣委常委、辦公室主任；灌陽縣委常委、紀委書記、副縣長、副書記、縣長等職務。及至2015年2月，他先後就任桂林市政協副主席、黨組成員；市政協副主席、黨組成員；象山區委書記等要職。



另通報稱，經查，黃振東違反政治紀律，對抗組織審查；違反廉潔紀律，違規從事營利活動；利用職務上的便利為他人謀取利益，收受巨額財物涉嫌受賄犯罪；為涉黑人員提供保護和幫助，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪。



據悉，現年46歲的黃振東原籍廣西博白，曾任廣西公安廳網絡安全保衞總隊總隊長，其後擔任當地黨委網絡安全和信息化委員會辦公室副主任。