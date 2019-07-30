男子破壞珍稀植物仲拍片　專家︰1生只開1次花

雲南香格里拉一名男子，上周六（27日）破壞有「高山巨人」之稱的珍稀植物「塔黃」，還將影片上載至短片平台上炫耀，引起網民關注。有植物專家表示，這種植物開花需要的生長周期是15年至45年，一生只開一次花。目前當地警方已介入調查。



相關片段顯示，在荒野高山石灘上，一名穿黑色外衣的男子手握一株植物，粗暴地將葉撕下扔在地上，不時對着鏡頭微笑。事後該名男子向內地媒體表示，當天他和親戚去四川稻城時遇到塔黃後，將其中一株拔下準備吃莖稈，並將剝葉影片放上網。他說已深刻認識到錯誤，又稱小時候都吃過塔黃，並不知這是珍稀保護植物。



「它們一般是在每年的6至7月開花，等到9月果實成熟後整棵植株就會死亡。」據中國科學院昆明植物研究所副研究員宋波透露，塔黃的生長區域為海拔4000米以上的亂石灘上，主要分布在雲南香格里拉與四川省鄉城縣交界的大雪山區域以及喜馬拉雅山脈。



宋波表示，高山環境惡劣，具有眾多不利於植物繁殖的因素，如降雨量大等，一些生長在這裏的植物，一生只開一次花。由於塔黃生長緩慢，開花次數多會導致營養不足。通過多年的生長，塔黃把營養都儲存到根裏，等到環境比較合適且能量積累充足時才會開花，而每株塔黃需要經過15年至45年的營養積累才會開，每次開花都會產生上萬朵小花，結出上萬顆種子，種子成熟時意味著植株也將走向死亡。



至於塔黃能否食用，宋波解釋，塔黃是藏藥植物資源，具有瀉熱，導滯，散瘀，消腫之功效，但主要的藥用部位是地下根。