馬拉松得獎者暈倒頒獎繼續　嘉賓將花束放腳邊

貴州六盤水市周日（28日）舉辦國際馬拉松賽事，女子組季軍埃塞俄比亞選手，卻在頒獎禮上當場暈倒。但全場只有兩名義工為選手撥涼，其他人若無其事繼續頒獎禮，頒獎嘉賓甚至將花束放在暈倒選手的腳邊，不少網民紛紛怒斥「人心冷漠」。



暈倒選手是來自埃塞俄比亞的Alemaz Negede Fekade。她出席頒獎禮時，因體力不支暈倒。從現場片段所見，就在頒獎嘉賓根據主持人的指示走向頒獎台時，季軍選手倒在地上。頒獎嘉賓見狀，伸手向禮儀示意，但仍順着禮儀的指路走向台中，沒有暫停頒獎活動的意思。



為冠軍和亞軍頒獎時，眾人望向暈倒選手，但頒獎儀式仍在繼續。甚至音樂響起，主持人說着旁白時，也只有兩個年輕志願者拿着擋板給該名選手遮太陽和撥掠。而眼見她無法領獎，頒獎嘉賓就直接把花放在她腳邊。救援人員將擔架拿上台時，主持人仍一直站在舞台邊上，按部就班讀旁白︰「有請我們的頒獎嘉賓與獲獎選手合影留念。」



片段在網上引起熱議，有網民指摘在場人員無動於衷，感慨「人心冷漠」。但也有人認為40秒救護小組到位已算及時，不應過於挑剔，站在道德高地武斷指摘。



事後，組委會競賽組稱，該選手因經歷高強度比賽後太累倒地。按應急預案，志願者及醫護人員現場及時救護並送醫院檢查，如今該名運動員已康復出院。組委會又上門慰問，委軍選手對組委會提供的服務和及時救助表示感謝，並表示希望明年還能獲邀參賽。