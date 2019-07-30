寵物交易黑市猖獗　商販賤賣病貓病狗

內地寵物經濟的規模迅速發展，但火熱的市場背後，販售寵物亂象頻生。內地官媒周一（29日）披露，寵物交易黑市的猖獗現狀，寵物商販們不但無牌照經營、無衞生防疫資格，為了牟取暴利，未有替寵物接種疫苗，更毫無顧忌地交易病貓病狗。



江蘇南通如皋市一個寵物交易黑市，每逢周五開市。這個市場雖無牌經營，仍吸引省內外的寵物商販到此批發交易，皆因每隻貓狗售價便宜，通常200至500元（人民幣‧下同，約231至577港元）左右，有商販一晚能賣出7、8百隻狗。



不過，市場裏的貓狗售價如此低廉，大多數均無接種要價兩三百元的疫苗。商販們明知部分貓狗有病，體內有大量寄生蟲，但仍照舊做買賣。有商販透露，一隻邊境牧羊犬只售300元（約347港元），之後替牠做美容，剪剪毛，就可當成高檔名犬以幾千元放售，甚至連出生證也能一併拿到。



報道指，這個位於下原鎮蔡湯村的市場，至今已有32年的歷史，近幾年的監管卻消失無蹤。如皋市市場監督管理局下原分局一名工作人員就解釋，地下寵物交易屬個人行為，不在市監局管轄範圍。而副局長吳志堅則強調，這個市場無營業執照和經營主體，市場監管部門無法監管，至於交易、買賣，這是農委獸醫站管的事。



從黑市買到的貓狗，不管是否有病，要取得健康證明亦非難事。只要花100元（約116港元），就能從寵物醫院辦理到一張寵物健康免疫證。如皋市蘇爾康寵物醫院有工作人員，隨意填寫免疫證內接種疫苗的日期，又直言有關部門「80%都不查」。