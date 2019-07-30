禁毒支隊警員被罵不要臉　掌摑同袍遭停職

湖南郴州市公安局禁毒支隊張姓支隊長，日前因被黃姓同袍斥責「不要臉」，於是掌摑對方洩憤。內地傳媒周日（28日）報道，張某事後被市公安局作出停職30天的處分。



黃某表示，本月9日上午拿着一分案件審批表到張某辦公室內，要求對方在表上簽字，「這個涉毒案上月經市局副局長批准已立案，為了查清疑犯的犯罪事實，需要他在審批表上簽字，不簽字案子進不下去」；惟張某不願簽字，黃某認為對方不履行法定義務，於是罵了他一句「不要臉」。



張某被斥後大表憤怒，立即起身朝黃某左臉摑了一巴掌，隨後被同在辦公室內的2名副支隊長拉住，而黃某則向市公安局匯報情況。白鹿洞派出所警員到場後，要求張到派出所接受調查但不獲理會。市公安局隨後對張某作出嚴肅批評，並於翌日召開警示教育會，宣布對其作出處分。



據了解，黃某事後到醫院檢查，確認其左側臉部軟組織挫傷，程度為輕微傷。黃某承認指罵張某的行為不對，但認為他拒不簽字，案件便無法繼續調查，並質疑處分過輕：「張某把我打成輕微傷，難道不該行政拘留，批評停職就完事了？希望湖南省公安廳來郴州市公安局徹查不履行法定義務，不能讓張某成為法外之人」。



報道指，事件中的黃某為郴州市公安局的新聞人物，他在2009年7月18日拘捕已被判囚終身的毒販鄧波，當時查繳900克的毒品，當中500克在公安局辦公室內被盜走；及至2014年，包庇鄧的「內鬼」王斌涉嫌徇私枉法罪被判10年有期徒刑，但被盜的毒品一直下落未明。黃某對該案堅持舉報，並遭受停職、免職等連串打擊，而王於去年8月因涉嫌盜竊毒品被立案偵查。