連吃30多條金蟬花　大媽呼吸驟停險死

金蟬花因營養高價格低，因此被稱為「平價冬蟲夏草」，惟吃多必病，浙江寧波市一名50歲劉姓婦人，日前因連食30多條金蟬花而中毒，更一度出現呼吸驟停，幸經送往醫院搶救後化險為夷。



劉婦表示，由於聽說金蟬花有類似於冬草夏草的功效，於是上山採摘煲湯，並一次過連渣吃掉數十根後，隨即出現惡心、頭暈及嘔吐。由於服食過量，毒素不斷滲透入體，導致劉婦精神萎靡，出現心臟中毒症狀，心跳急速下降，更突然呼吸心跳驟停，醫生立即為其進行心肺復甦搶救；隨後進行氣管插管、血液灌流等治療，經2天的救治後情況轉趨穩定，逐漸康復。



據了解，金蟬花俗稱「大蟲草」，與冬蟲夏草一樣同屬菌復合體。蟬的幼蟲在羽化前被蟲草菌感染、寄生，形成根是蟬的幼蟲體、花是蟬幼蟲頭部生長出來的菌絲體的奇異形態；金蟬花一般是由苦竹蟬的幼蟲被感染後形成，而苦竹蟬一般生活在竹林內，因此在江蘇、浙江一帶山多竹林多的地方，很容易發現金蟬花。



醫生指出，金蟬花生長在野外，若周圍土壤、植物、水質有毒，金蟬花也難以幸免；另野生的金蟬花沒有人為控制採摘時間，如果長成後沒有及時摘走，繼續吸收水分，容易腐爛霉變，食用後或導致中毒。