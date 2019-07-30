東航赴京客機因天氣2度折返　12小時後仍是回到起點

北京市近日受雷雨天氣影響，有數以百計的進出港航班取消。中國東方航空公司其中有由上海飛北京的航班，因天氣問題在12小時內兩去兩回，最終仍是回到起點上海。有乘客調侃指，「時間足夠來回京滬幾次」。



內地媒體報道，東航MU5331航班原定周日（28日）晚上9時從上海虹橋國際機場起飛，但延後到周一凌晨2時11分才起飛。客機即將飛抵北京時，在天津附近因天氣原因要折返上海，清晨4時59分備降上海浦東國際機場。



6個多小時後，該航班的補班航班MU533Y，在上午11時13分從浦東機場出發前赴北京。可是又因北京天氣欠佳而要折返。其實時飛行路線顯示，客機在山東上空盤旋多時後折返上海，下午2時26分備降到最初的起點虹橋機場。



東方航空事後回應稱，北京及周邊出現大面積雷雨天氣，航班運行受到較大影響，「這種是很常見的事情，是天氣原因導致，不是航空公司的過失，一般會按照正常的程序進行處理」。



統計數據顯示，截至周一下午5時，受雷雨天氣影響，京津冀地區的北京首都國際機場、北京南苑國際機場、天津濱海國際機場和石家莊正定國際機場，有逾千航班延誤或取消。