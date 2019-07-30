美國華裔商人盜取商業機密案罪成　最高判15年

一名華裔美籍商人與6人被控於前年6月，盜竊位於美國休斯敦，瑞典特利堡集團（Trelleborg Offshore）子公司的複合薄膜塑料技術。案件周一（29日）在華盛頓聯邦法院宣判，涉案男子盜取商業機密罪成，而經濟間諜罪和洗錢罪則不成立，案件將在10月25日判刑，最高可被判囚15年。



54歲的華裔商人石山（音譯Shan Shi），被指在2013年至2017年間，用所屬公司協助其中國母公司台州中浮新材料科技股份公司（中浮），研製和出售複合薄膜塑料。在經過9日的聆訊和3日的閉門商議後，陪審團終作出裁決。助理司法部長德默斯（John C. Demers）說：「如同其他案例一樣，這案件體現了中國對美國的經濟侵略，同時體現了我們對抗侵略的決心。」



而石山的辯護律師團隊則表示對審決「非常失望」，並會為石山提出上訴。負責律師賽德貝格（Peter Zeidenberg）指：「政府證人的證供顯示，他沒有任何的意圖偷取機密，我們不明白為甚麼陪審團不相信這一點，我們會繼續努力維護石博士的名聲。」石山被指在2013至2015年間，從母公司中獲得310萬美元（約2418萬港元），以幫助中國生產和銷售複合薄膜塑料技術。



美國總統特普朗和前總統奧巴馬皆曾強調，司法部應積極打擊中國企業，試圖推動中國走向經濟主導地為的行為。美國聯邦調查局局長早前透露，當局對大約1000宗涉及和企圖盜竊美國知識產權的案件進行調查，幾乎所有案件都涉及中國。