未確定趙志紅為姦殺冤案真兇　最高法：證據不足

被媒體稱為「殺人惡魔」的趙志紅於周二（30日）伏法，惟最高人民法院指出，備受社會關注的內蒙古姦殺冤案，因證據不足，縱使趙主動認罪，但無法確認他便是當年姦殺楊姓女死者的真兇。



法院在一審及二審裁判中，認定趙志紅涉及21宗故意殺人、強姦、搶劫、盜竊案。經最高法院覆核後，確認了其中17宗，餘下4宗的犯罪事實不予確定，包括1996年發生、造成呼和浩特市青年呼格吉勒圖含冤被槍決的「毛紡廠女廁女屍案」。



最高法解釋，趙志紅落網後主動承認是該案真兇，但其供述只是證據的一部分，只有在全部證據確定達到「事實清楚、證據確實、充分」的證明標準後，才能判定被告人有罪。然而該案的證人證言、現場勘查筆錄、屍體鑑定意見，主要是證明了現場情況、被害人楊某的死因，以及有趙志紅在現場附近生活的犯案條件，但未能證明趙與楊某被害有直接關係。



最高法又指，趙志紅供述的犯案地點、手段等內容，與現場所得證據大致脗合，但關於犯案具體時間、被害人的衣着等細節，趙的供述前後不一。例如他供稱強姦被害人時曾射精，但楊某的陰道分泌物中未檢驗到精斑，因此在只有趙供詞的情況下，不能認定其為該案真兇。



最高法同時釐清，該宗冤案之所以對原告呼格吉勒圖改判無罪，是因認定其故意殺人的證據不足，並非因趙志紅自認真兇。