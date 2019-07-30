貿戰談判轉址上海舉行　見證中美外交史

第12輪中美高級別磋商將於周二（30日）至周三（31日）在上海舉行，屆時將就知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、貿易逆差、執行機制等議題討論。過去談判均在北京舉行，惟是次卻選址上海。有專家指，中方或想向美方強調，貿易與政治不能混為一談。



有經濟學家指出，是次磋商移師上海，可能是中方想淡化政治層面的影響，強調談判中的商業元素，例如美國放寬對中國科技巨企華為禁令、中國購買美國農產品等。不過，雙方可能只着重於進出口的協議，或不會談及中國長期的經濟結構。



而消息指美國財長姆紐欽、貿易代表萊蒂澤等美方代表將於周二赴上海和平飯店出席晚宴。據悉飯店是上海知名建築，亦是中國唯一一間被評為世界著名飯店的酒店；其前身華懋飯店至今，曾接待多國內外政商外流和重要團體，具見證中國的外交的重要歷史意義。



另外，上海是中美外交一個重要地點。1972年，美國時任總統尼克遜訪華時，曾在上海與中方簽署《上海公報》，同意擴大交流為雙邊貿易提供便利。而上海現時是中國金融、貿易和航運中心，自然成為除北京外最好的選擇。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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