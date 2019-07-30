華為公布上半年業績　稱美供應商逐漸恢復供貨

中國科技巨企華為周三（30日）在深圳總部舉行2019年上半年的財報發布會，華為輪植首席執行官胡厚崑、董事長梁華均有出席。就美國日前宣布允許當地供應商發放許可證對華為恢復供應，但後者指出關鍵產品領域，如安卓系統（Android）等尚未恢復，如美方繼續不允許，華為依然有能力開發屬於自己的作業系統。



華為在發布會表示，目前部分美國供應商的供貨在斷斷續續的恢復中，特別是在20國峰會（G20峰會）美國總統特朗普表示會加快相開方面的審批，華為方一直期盼他們承諾的實現。梁華表示，雖然關鍵產品領域尚未恢復供應，他稱：「如果Google允許華為使用安卓，華為會首選使用；如果不允許，華為也有能力發展自己的作業系統。」



梁華補充指，在實體禁令之後海外手機確影響，但目前已恢復到禁令之前80%的水平。至於未來的手機合作是否能夠進行取決於美國政府，但華為對全年發展還是有信心，在業務繼續發展。「我們沒有一天停止生產，沒有一天停止對客戶供貨」。



另外，發布會顯示，華為在上年年總收入4013億元人民幣（約4643億港元），同比增長23.2%，上年半賣出近1.18億部智能手機，同比增加24%。另已獲得50份商用的5G合約，全球基站發貸超過15萬個。