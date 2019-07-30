自治區主席︰歡迎外國官員探訪　看哪個教培中心都行

中國國務院新聞辦周二（30日）上午舉行「建設美麗新疆，共圓祖國夢想」記者會，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·紮克爾及副主席艾爾肯·吐尼亞孜，在會上就職業技能教育培訓中心（外界稱「再教育營」）等問題回應記者提問題。他們強調，外界指教培中心收押維族人的說法，完全是個別國家和媒體別有用心的顛倒是非、誣蔑抹黑，並不屬實。



雪克來提指出，新疆位處亞洲地理中心，接壤8個國家，其中部分國家近年受恐怖襲擊傷者，受這些國家影響，導致新疆境內一些人被極端思想感染，而教培中心的設立，是為盡可能教育、挽救他們；另有一些人因沒有職業，又未接受良好教育，亦被安排到教培中心「三學一去」，包括學習法律、國家通用語言，同時讓他們了解如何在法律保護下進行宗教活動，最終達致「去極端化」的目的。



他強調，學員經過努力後，絕大多數人回歸社會後，都找到合適、喜歡的工作，有了可觀的收入，還帶動其他老百姓創業就業、致富奔小康。他又指，新疆歡迎媒體、各國官員、社會各界人士、宗教界人士，隨時到新疆去看，「你願意到新疆什麽地方、看哪個教培中心都行」。



另艾爾肯指出，教育培訓中心是「開放的」，學員具流動性，「進出是動態的」，人數難以確認。他又補充指，職業技能教育培訓中心是嚴格依法，充分保障學員在學習期間不受任何侵犯，嚴禁以任何方式對學員進行人格侮辱和虐待；亦保障學員的民族生活習慣、宗教信仰自由，學員有事更可請假，定期回家。