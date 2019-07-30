中央政治局部署下半年經濟工作　強調做好「六穩」工作

中共中央政治局周二（30日）召開會議，分析了當前經濟形勢，並部署下半年經濟的工作；在會議前一天，中央曾在中南海召開黨外人士座談會，聽取各界意見，中共中央總書記習近平在會上對下半年經濟工作提出三點希望，強調要增強信心、保持定力、堅定底氣，統籌國內國際兩個大局。



習近平在黨外人士座談會上指出，面對複雜的國際國內形勢，中央堅持穩中求進工作總基調，各地區各部門要再接再厲，做好經濟工作。習近平提出，各界要正確認識經濟形勢，中國經濟形勢總體向好，面對國際國內的變化，各界要「保持定力、站穩腳跟」，中國經濟航船就能「乘風破浪、行穩致遠」；目前中國經濟已由「高速增長」轉向「高質量發展」階段，各界要轉變發展理念、優化經濟結構，聚焦在中央關注的重點問題、國家經濟社會發展的關鍵問題；同時各界要正確對待發展道路上的困難挑戰，「勇於擔當、盡心盡責」，「打好防範和抵禦風險的有準備之戰，打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰」。



至於在中央政治局會議上，會議認為中國上半年經濟運行延續「總體平穩、穩中有進」的發展態勢，但國內經濟發展面對新的風險挑戰，下行壓力加大，故必須堅持穩中求進工作總基調，並供給側結構性改革為主線，統籌做好「穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定」各項工作，實施穩健的財政及貨幣政策，繼續落實減稅降費。



為應對經貿摩擦，會議提出要做好「六穩」工作（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期），並加大對外開放，推進金融改革；堅持不把房地產作為短期刺激經濟的手段，做到「房子是用來住的、不是用來炒」的定位；同時鞏固脫貧成果，實施高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業優先政策，並保障市場供應和物價穩定。



另會議提出，要圍繞「鞏固、增強、提升、暢通」的8未方針深化供給側結構性改革，擴大內需潛力，以加快推進訊息網絡基礎建設及改善城市冷鏈物流設施等指施來穩定製造業投資，同時採取具體措施支持民營企業發展，建立長效機制解決拖欠賬款問題，並清理「殭屍企業」。



另會議審議了《中國共產黨問責條例》，強調要全面從嚴治黨，做到「失責必問、問責必嚴」。同時會議亦審議了《關於十九屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》，指3輪巡視已全覆蓋中管企業，取得明顯成效，但存在一些突出問題，未來必須保持懲治腐敗的高壓態勢，鍥而不捨糾治「四風」，「舉一反三、查找漏洞」。