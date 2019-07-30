駕車撞死六旬婦後逃去　15歲仔：小型賽車我揸得好

山東濟寧一名15歲少年小偉，近日無牌駕駛一輛平治房車，途中撞飛一名61歲女子，後者當場身亡。小偉見狀後未有停車，反而迅速逃離現場。警方通過遺留在現場的車牌，得悉車主正是小偉母親。車主在事發後翌日帶兒子到交警處自首。小偉稱會向家屬致歉，但指自己平常喜歡賽車，「卡丁車（小型賽車）我開得好」。



警方周二（30日）通報事件，表示小偉是在上周二（23日）晚駕駛該車，駛至事發的交叉路口時撞倒該六旬婦。警方表示，當局「在勘察現場的同時，找周邊最近的監控排查嫌疑車輛，在勘察現場的時候調取車主的信息，車主信息是一名女子，然後給這名女子打電話沒打通，咱就接着連夜找到車主的家裏。」



警方續稱，執法人員到場向車主說明上述狀況，「她（車主）到房裏一看，臥室裏也沒小孩了，再看下邊樓下的車也沒了。這個小孩是個初中剛畢業的學生，年齡未成年，然後我們又給他母親交流交流，抓緊時間找到孩子。找到孩子之後，抓緊時間來鄒城交警大隊事故科投案自首。」



小偉當場承認自己撞死該婦。交警憶述小偉口供，稱「當時天太黑，當時對面有遠光，當時小偉發現她（死者）的時候，真正反應過來之後兩三米，然後踩煞車，煞不住，小偉邊說着話，邊上駕駛室去了，坐到駕駛室裏。」



小偉表示，自己從小就愛車，平日看母親駕駛，後來接觸小型賽車，認為自己把握得不錯，遂決定嘗試駕駛涉事車輛。小偉又稱，自己願意道歉，希望盡量彌補過錯和受罰。警方則解釋，由於小偉尚未成年，下一步或免於刑事處理，惟可能面臨高額民事賠償。