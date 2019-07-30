童模烈日下穿羽絨拍廣告惹議　家人︰自家私事

童模引起的爭議接連不斷。上海近日氣溫接近40℃，炎炎夏日下，市民都想盡方法消暑，但竟有家長在外灘露天環境下，要求擔任童模的子女穿上厚厚的羽絨或毛衣拍攝。不少市民發現後，紛紛向當地傳媒投訴，直斥家人涉嫌虐待童模，豈料內地記者到場採訪時，有童模的家人反駁︰「這是自家私事。」



內地記者周二（30日）上午10時許到外灘走訪，當時氣溫已接近35℃，卻發現不少童模在外灘上拍攝冬季服裝的硬照，其中一名小男孩明顯表現辛苦，每完成一套羽絨照片後，利用拍攝間隙躲在建築物陰影下赤乘涼，惟很快就有大人讓他換上另一套羽絨。



有市民坦言，「當時室外起碼35℃，體感溫度更高，氣壓也偏低，而童模要穿上羽絨、長褲、帽子的組合，在高溫下拍攝照片，還要擺出各種動作配合鏡頭，看着就很熱。」另有附近商場保安透露︰「這兩周很多攝制組在附近取景，有大人也有小孩，不少模特穿著毛衣和羽絨服。」



記者其後試圖採訪童模的家長時，有家長拒絕了記者的鏡頭，指男孩穿的是未上市的新款服裝，且男孩是自己的小孩，這是自家私事，不願接受採訪。記者其後採訪另一名圈內人士家長禮女士，她表示給孩子安排做模特的初衷是鍛煉自信，相信童模家長群體，抱着給孩子鍛煉的想法的不在少數，「但一些事情太過職業化，就容易身不由己」；惟她明言不會讓自己兒子頂着烈日拍羽絨服廣告。



事件引起網民熱議。有網民批評「天氣這麽熱，孩子怎麽受得了」，甚至有網民呼籲「應規範童模市場，拒絕童模廣告」。另有網民認為，「孩子不一定要『鎖』在保溫箱裏。兒童模特也是一種職業，孩子在這種天氣下能堅持值得尊敬」。