老翁巴士坐過站拒落車仲發難　司機咁樣以德報怨......

浙江溫州一名老翁，日前坐巴士坐過了站卻拒絕落車，並與司機發生爭執，甚至持棍指嚇司機。司機與老翁交涉無果非但沒有動怒，反而以德報怨，先疏散車上其他乘客，讓他們改乘下一趟巴士，然後親自開車，將老翁送回其原本想落車的站點。



相關車載監控影片周二（30日）曝光。片中所見，該名頭戴帽子、身穿藍色上衣的老翁，上周四（25日）當日乘坐涉事的55號巴士，結果坐過了站，老翁決定從車後排快步走到前方的駕駛座處，找司機張輝義理論，並用棍指向張。張輝義幾經安撫無效，見老人依舊不肯落車，開始疏散車上的其他乘客，並作出上述舉動。該老翁其後情緒冷靜下來，並在下車時與張輝義道別。



張輝義憶述，當時他向老翁解釋該車是市區常規線路，從高新科技園出發到達康強家園，有39個巴士站點，「老人認為公交車沒有報站而導致他坐過了站。我們的公交車是GPS定位，當車駛入車站時會自動報站，可能是他沒聽見。老人原本要在溫州廣播電視中心站下車，等他發現時車已經開過了3站，到了鴻基花苑站。老人很生氣，一直用溫州本地話問我『車到站為甚麼不報站』。」



張續稱，巴士當時正準備離開鴻基花苑站，看到該翁上前理論，他立即停車，惟老翁完全他不聽解釋，「當時車裏有30多名乘客，大部分乘客表示理解後下了車，也有乘客讓我繼續開車或者報警，我當時想老人年紀大了，情緒激動，如果繼續開車可能會發生安全問題；但我又不能一直等下去，55路公交車發車間隔約6分鐘，乘客當時下車可以很快搭乘下一班。」



張又稱，該老翁不肯落車，卻也不願提供家屬的聯繫方式，稱家人在外地，不想讓對方擔心，「老人看上去70多歲，是本地人，他說自己趕着回廣電中心那邊辦事。考慮到他年事已高，且外面天氣炎熱，車上已經沒有乘客，於是我就把車輛運營牌翻轉成『歸場』牌，然後將他送回溫州廣播電視中心站。」



有當地律師則認為，司機考慮到老翁年紀大，為免發生意外，決定在取得大部分乘客的理解後，採取上述方式應對；此種做法雖然合乎人情，但認為「若對於碰到惡意阻撓公交司機履職、危及行車安全等行為，司機應該果斷報警處理。」